Co vlastně dneska dělá Akademie?
Nedávno jsem psal článek s názvem “Covid vakcína zabíjela”.
COVID Vakcína Zabíjela
Opravdu, je to tak. Covid vakcína, kterou vám všichni doporučovali jako super bezpečnou skutečně zabíjela. To není žádné nepodložené tvrzení, konspirační teorie, jak naši experti, novináři a intelektuálové rádi tvrdí. Ne, jedná se o rozsudek Řeckého soudu, který nařídil vyplatit odškodné ve výši 300.000 eur rodině zesnulé ženy, u které prokázal příčinnou souvislost mezi očkováním a její smrtí způsobenou syndromem trombózy s trombocytopenií (TTS).
Nyní, když tedy už víme, že Anthony Fauci byl za vývojem tohoto viru v laboratoři, společně s Ralhp Baricem, Peterem Daszakem a taktéž, že přímo tuto informaci s pomocí CIA zapřel. Rád bych obrátil svoji pozornost ke všem těm funkcionářům, intelektuálům, kulturním kritikům, žurnalistům a akademikům, kteří adoptovali tento názor.
Nejedná se mi ani tak o to, že všem ostatním sprostě nadávali, vyhazovali je z práce, nadávali jim do konspirátorů, pavědců, dezinformátorů a dělali všechno včetně ryzí šikany, mobbingu, zesměšňování aby je vyhodili z práce a zničili jim život. To nechme stranou.
Jejich teze, jakoukoliv prosazovaná na sílu byla špatně. Virus nebyl přírodního původu, informace o laboratoři nebyli dezinformace a vakcína skutečně zabíjela, nebyla tedy bezpečná a neškodná. Ještě tu chybí informace o reálné smrtelnosti virus, která byla stejná jako chřipka ale to zatím odložme.
Informace výše o původu viru, cover-upu s Fauci a CIA, stejně jako o smrti po vakcíně jsou nad vší pochybnost doloženy.
Zajímá mě ale jedna věc, bude někdo tyto lidi hnát k odpovědnosti za jejich laksnost, s jakou si ověřují informace, které vypouštějí na veřejnost? U hospodských dialogů to lze prominout ale u institucionálních aktérů, nemají tito lidé nést odpovědnost za škody, způsobené tímto jejich pochybením? Mají a to je taktéž důvod, proč byl Anthony Fauci omilostněn až do roku 2014.
Pojďme ale dále, k Akademii. Tady mě zajímá otázka, co vlastně Akademie vůbec dělá? Někdo by odpověděl, že rozšiřuje poznání, je neutrální, apolitická a stará se o vědecké poznatky.
Dobře, tak v tom případě by mě zajímalo, za těch posledních 4 - 5 let. Tyto akademici, instituce nebo další, skutečně dokázali přijít na nějaké faktografické poznatky?
Například:
Dokázala akademie identifikovat cenzuru, která proběhla na sociálních sítích a médích? Ne, nedokázala. Naopak, akademici byli nejvíce fanatičtí popírači všech informací, přesně jak jim to fact-checkerová síť nadiktovala.
Dokázali biologické fakulty rozšifrovat, zda DNA virus COVID-19 bylo upraveno? Ať už ze sběru vzorků či informací o sekvenci? Ne, skutečně nedokázali. Právě naopak, až do poslední chvíle tvrdili vládní lini, že se jedná o virus z přírody a netopýra.
Dokázali akademici, lékařské fakulty či medici rozšifrovat smrtelnost a příčiny úmrtí na tento virus? Máme nyní jistotu, zda se jedná o antrax nebo pouhou chřipku? Opět nemáme. Nemáme nic. Protože se tomuto nikdo nevěnoval a vždy razily tu samou báchorku o smrtícím viru pro všechny, kvůli kterému musíme příjmout opatření.
Ohledně vakcín. Zvládla akademie udělat nějaký test, sepsat publikace, sesbírat vzorky či příběhy lidí, kteří náhle zemřeli? Máme nějaký objektivní vzorek dat z nemocnic, fakultních nemocnic nebo klinik? Ne, nemáme nic. Akademie opět až do poslední chvíle byla hlásnou troubou propagandy, že se jedná o něco bezpečného a potřebného.
Jak na tom akademie byla při změně společnosti? Zvládli sociální vědy si povšimnout, že se společnost radikalizuje a probíhá tu tichý převrat do Woke fanatismu? Zaregistroval někdo v akademii změny ve filmech, podprahovou manipulaci či ovlivňování voleb nebo cenzury? Opět ne, právě naopak, na akademii rašila genderová ideologie a woke kultura, která hledala prostředky, jak pozměnit jazyk a lidi umlčet.
Asi bych mohl pokračovat ale zdá se mi už jenom z tohoto výčtu, že Akademie rozhodně neplní svou roli, kterou mělo být hledání vědeckých poznatků, rozšiřování vzdělání a kultury ve společnosti.
Právě naopak, zdá se, že Akademie je politická instituce plně navázána na určitou vládnoucí garnituru, která měla program COVID a Vakcíny v popisu jejich práce. To není už jenom pocit ale pokud přihlédneme k financování, tak je to jasný fakt. Akademie přes různé NGO, neziskové organizace a fondy plní práci politickou, jasně definovanou pro určitou stranu a ta nemá v popisu šířené vědomostí či zlepšování životní úrovně občanů.
Tohle je tak vážná situace, že je na místě se ptát, zda tyto stále státní instituce alespoň u nás, nemají být buď překlasifikovány a nebo pozměněny. Jejich úlohou dnes není již bádání, zlepšování životů občanů či informování o reálných událostech, plní úlohu politickou a pokud je to pouze pro jednu stranu, má to být financováno z daní všech?
Na závěr mi dovolte doplnit definici akademie v 21. století:
DEFINICE AKADEMIE:
AKADEMIE JE STÁTNÍ INSTITUCE URČENÁ K PLNĚNÍ POLITICKÉHO PROGRAMU URČITÉ STRANY.